L'Igualada no s'atura i també supera el Tortosa

Tercera victòria consecutiva de l'Igualada, ahir a Les Comes, davant un Tortosa molt necessitat. Els de Josep Vicenç Mestre no ho van tenir fàcil per sumar els tres punts malgrat que el marcador va ser favorable des del minut 5, quan Fran Arévalo va fer l'1 a 0. Els locals van portar la iniciativa en el primer període, tot i que els tortosins també buscaven la porteria contrària. Amb l'1 a 0 els dos equips van anar als vestidors.

A la represa, l'Igualada manava en la possessió però no aconseguia sentenciar. Al minut 55, Fran Arévalo va tenir el segon gol a les seves botes però la pilota va marxar a fora per sobre del travesser. Al minut 70, xut al pal de la porteria igualadina després d'una jugada enrevessada. Era un moment d'anades i tornades amb un xut posterior de Seydoiu que va aturar el porter tortosí. Això fins que al minut 78, Doblas aprofitava un rebuig a l'àrea petita per fer el definitiu 2 a 0.