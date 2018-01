Un Madrid ofegat es deixa dos punts més, ara a Vigo

El Madrid va fer ahir tota la cara d'haver renunciat definitivament a la lliga i de mirar d'arribar en les millors condicions possibles a les eliminatòries de la seva competició favorita, la Lliga de Campions. Els blancs van ser inferiors al Celta, sobretot a la segona part, i es van deixar dos punts més que el situen a 16 del Barça, tot i que encara ha de jugar un partit, a Leganés. L'equip de Zidane, al qual ahir faltaven Carvajal, Ramos i Benzema del suposat equip titular, va dominar en els primers 45 minuts, va remuntar un gol de Wass però va demostrar un lamentable estat de forma a la represa, sobretot per part de la seva gran estrella, un Cristiano Ronaldo que va passar la gran part del partit amb poca mobilitat i fallant un cop rere altre.

Una mostra de la poca confiança blanca va arribar amb els canvis del seu entrenador a la segona part. Amb l'1-2, i amb possibilitat d'enxampar alguna dels típics contraatacs salvadors, Zidane va retirar del cap Modric i Isco per confiar novament en el múscul de Kovacic i la voluntat de Lucas Vázquez. El resultat va ser l'empat, gairebé tot seguit.



Poc control del joc

Mentre li va durar la benzina, el Madrid va dominar la possessió de la pilota, tot i que no va crear perill. El Celta buscava el contracop i es va avançar en el marcador al minut 33, quan Iago Aspas va habilitar Wass i el danès va definir de manera esplèndida amb una vaselina per damunt d'un Keylor Navas a mitja sortida.

El Celta podia gestionar l'avantatge, però no va controlar dues pilotes a l'espai per a Gareth Bale. El gal·lès, gran novetat de l'alineació d'ahir, va aprofitar les passades, primer de Kroos, i després d'Isco, per superar un Rubén Blanco que no va poder fer res.

A la segona part, el Celta va anar decididament a buscar el gol de l'empat i el Madrid cada cop sortia menys de darrere. La primera gran oportunitat va arribar en un clar penal de Navas a Aspas, que podia haver acabat en expulsió del costa-riqueny. El davanter de Moaña el va llançar fluix i el porter va respondre amb una gran intevenció. Unzué va fer entrar Lobotka i Emre Mor al camp, i l'eslovac, amb prèvia recuperació de Tucu Hernández, va iniciar l'acció de l'empat. Va passar a Aspas, aquest a Wass i la seva centrada la va rematar, tot sol, Maxi Gómez.

Fins al final, Cristiano i, sobretot, Lucas Vázquez van tenir dues oportunitats bones, però els va faltar l'encert d'altres anys. Aquest no és el del Madrid.