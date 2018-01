La Pirinaica perd a casa i arranca l'any amb mal peu

La Pirinaica va perdre una gran oportunitat per obrir forat a la classificació amb el segon classificat, el Viladecavalls. Els manresans van realitzar un gran primer temps, però els vallesans van ser més intensos a la segona part i es van endur tres punts que els col·loca a un dels de la Mion.

Les condicions per disputar el matx no eren les més adequades. El terreny de joc estava molt enfangat per la pluja, fet que va condicionar els dos equips des del principi. Els locals es van adaptar més ràpid a les circumstàncies i a la primera mitja hora de joc ja guanyaven per 2-0. Abans del descans, els de Xavier Pujol van haurien pogut sentenciar el matx amb un tercer gol que no va arribar.

A la represa, els vallesans van sortir molt forts i ràpidament van empatar el marcador. Llavors, el partit es va trencar i els visitants ho van aprofitar per fer el definitiu 2-3 en un contraatac. Els manresans van intentar buscar l'empat, però la defensa vallesana va tapar molt bé tots els forats.