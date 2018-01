El Sallent deixa escapar un punt davant el Folgueroles

El Sallent no va poder aguantar l'empat i va encaixar una derrota per la mínima enfront del Folgueroles (2-3), en un partit amb complicades condicions climatològiques. Ambdós equips van tenir alternances en el marcador durant la primera meitat. Els visitants, ben col·locats al seu camp, van fer anar de corcoll el conjunt local. Els jugadors bagencs van aprofitar els contraatacs per marcar els gols i replicar el Folgueroles. Amb un empat a dos gols es va arribar a la mitja part.

A la represa, el Sallent va igualar més el joc i cap equip va dominar. Les defenses es van imposar als atacs i durant la segona meitat no es va veure cap xut a porteria. A falta de cinc minuts del final, el Folgueroles va aprofitar una pilota aturada per marcar el 2-3. Vist el joc, els jugadors sallentins no van merèixer la derrota, i l'empat hagués estat el resultat més just.

Amb aquesta derrota, l'equip de Jordi Capellas trenca una ratxa de cinc partits sense conèixer la derrota. La setmana vinent l'equip del Sallent es desplaçarà fins al camp del cuer, el Bellavista Milan.