El Solsona suma el primer triomf a domicili, a l'Albí

El Solsona va aconseguir una nova victòria, la primera de la temporada a domicili, després de remuntar a la segona meitat davant de l'Albí.

Ambdós conjunts van disputar una primera meitat molt igualada, amb alternances en el joc. Els jugadors locals van dominar una mica més en els primers minuts, davant d'un Solsona que no es trobava còmode damunt la gespa. Al minut 25, el local Bouhamidi va posar l'1-0 en el marcador, favorable per als de casa. A partir del gol els jugadors solsonins van avançar línies, però no estaven encertats de cara a porteria. Amb aquest míním favorable de l'Albí es va arribar al descans. A la represa la dinàmica va canviar i el Solsona va reaccionar i va començar a dominar. Els jugadors solsonins van trobar el seu ritme i van ser molt superiors. El visitant Tripiana va aconseguir fer l'1-1 a mitjan de la segona meitat, al minut 61. El Solsona va agafar moral a partir del gol, no va abaixar els braços i va continuar apretant i dominant el joc. Nou minuts més tard, els solsonins eren capaços de marcar l'1-2, gràcies a un gol de Creus.

El conjunt local va apretar en els darrers minuts per intentar empatar però els solsonins, amb una esplèndida defensa, van aconseguir aguantar les embestides dels locals per sumar els tres punts. Amb aquests tres punts els solsonins escalen posicions a la lliga i ja sumen 25 punts. En la propera jornada de la competició els jugadors del Solsona rebran al seu camp la visita de l'Organyà.