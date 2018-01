Tercer triomf consecutiu d'un l'Igualada HC que ja és cinquè a l'OK Lliga

L'Igualada HC va assolir el cinquè lloc a l'equador de l'OK Lliga en signar el tercer triomf seguit, a la pista del Lloret, després de tancar l'any amb una victòria de prestigi a Reus (4 a 6) i d'imposar-se a l'Alcoy (8 a 4), a les Comes.

Els deixebles de Ferran López van avançar-se a l'electrònic quan només s'havien jugat cinc minuts i escaig, mitjançant Oriol Vives. Tot seguit, els de la Selva van disposar d'una immillorable ocasió per reequilibrar el marcador, però Javier Patau no va poder transformar en gol una pena màxima (minut 7). Aquestes dues accions no van desanimar l'equip de Manel Barceló, que va mostrar-se competitiu durant tot el primer període. L'igualadí Sergi Pla tampoc va materialitzar un penal favorable als arlequinats (minut 12).

Només s'havien disputat 68 segons de la represa quan Oriol Vives va fer el segon gol dels anoiencs. Sergi Pla va arrodonir el marcador amb el seu quinzè gol del curs a l'OK Lliga.

La victòria del Girona al Vendrell (4 a 6) permet als gironins completar el quadre d'equips classificats per jugar la fase final de la Copa del Rei, a Lloret entre el 22 i el 25 de febrer. Els amfitrions s'afegeixen als set primers classificats de l'OK Lliga en finalitzar la primera volta.