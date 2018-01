Valverde: «Coutinho és un jugador versàtil que ens ajudarà, però fent de porter no el veig»

Coutinho es va fer les primeres fotografies com a jugador del Barça

Coutinho es va fer les primeres fotografies com a jugador del Barça albert gea/reuters

La tranquil·litat amb la qual afronta el darrer partit de la primera volta i tota la segona el Barça es nota en les respostes del seu tècnic, Ernesto Valverde. Ahir sabia que segurament les primeres preguntes serien sobre fitxatge de Coutinho, que serà presentat avui, i anava preparat. Així, del brasiler va dir que «ens pot aportar moltes coses. Es relaciona bé amb el gol, reparteix assistències i ens pot ajudar molt en la construcció del joc. Té certa versatilitat». Sobre quina posició ocuparà, va avançar que «de porter no el veig».

Valverde, content pel fitxatge, va comminar a «esperar a veure'l entrenar. L'he vist jugar en videos per totes bandes, a l'esquerra amb la selecció. Esperem que ens pugui ajudar». Sembla que l'exjugador del Liverpool no estarà a punt per debutar dijous en el partit de Copa contra el Celta, però sí que ho podria fer diumenge, a Anoeta, davant de la Reial Societat, en la lliga.



Bona mentalització

Respecte del partit, Valverde va explicar que «sempre pensem que fem les coses bé, però és cert que hem sortit molt mentalitzats. Volíem seguir amb la ratxa de victòries, sobretot després d'haver guanyat al Bernabéu. En la primera part hem estat bé i hem pogut fer algun altre gol. A la segona, el ritme ha estat més baix i ells són un equip agressiu, al qual costa de superar entre línies».

Respecte del redebut de Dembélé al Camp Nou, va argumentar que «l'he vist bé, ha d'enfrontar-se a la competició, al ritme i al xoc, a la disputa. L'he vist encarant amb la velocitat i la facilitat que té per marxar del defensa. Ens pot aportar coses».

Un altre dels trets destacats és la facilitat golejadora de Paulinho, del qual Valverde va dir que «quan hi ha una pilota solta a l'àrea, ell és allà. La gent diu que és sort, però cal tenir fe i anar allà. Cal tenir la virtut d'acompanyar el joc i Paulinho ho fa molt, moltíssim». D'aquí els seus set gols a la lliga.