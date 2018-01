Andy Murray és operat i espera tornar al juny

El tennista escocès Andy Murray no té previst tornar a les pistes fins que comenci la temporada d'herba, cap al juny, amb Wimbledon com a punt culminant, després de passar ahir pel quiròfan pels seus problemes de maluc. «Gràcies a tothom per tots els bons desitjos i el suport dels últims dies. Tornaré després d'això», va escriure Andy Murray en el seu perfil oficial de Facebook.