Un gol de Darder a l'inici dóna els tres punts a l'Espanyol en la visita a Màlaga

L'Espanyol va aconseguir la victòria en la visita a Màlaga (0-1) gràcies a un únic gol en els primers minuts de Sergi Darder, precisament exjugador del conjunt andalús. El gol, pel qual Darder va demanar perdó a l'afició local, va fer enfadar la grada de La Rosaleda, que va començar a demanar l'adeú del seu tècnic, Michel. No obstant això, el Màlaga va reaccionar i va estar a punt d'empatar poc després en un parell d'internades de Keko que a punt van estar d'aprofitar Castro i Peñaranda.

Encara que ho va intentar durant la segona meitat, el quadre malaguista, que va tenir l'última ocasió en una rematada de Borja Bastón en el descompte que va marxar per sobre del travesser, va marxar sense cap punt, en posicions de descens i entre els crits del públic demanant la marxa del seu entrenador. L'Espanyol, amb els tres punts, en suma 23 i s'allu-nya de les posicions de descens. L'equip de Quique Sánchez Flores és a la zona tranquil·la, on hi ha set equips separats per un punt.