L'Avinent s'enfila fins al tercer lloc del català absolut indoor

Els èxits de les atletes de l'Avinent CA Manresa no tenen aturador. Al campionat de Catalunya per clubs de categoria absoluta, les manresanes van aconseguir un destacat tercer lloc, només superades per les atletes del FC Barcelona i de l'AA Catalunya. En la competició celebrada a Sabadell, individualment va destacar el primer lloc de Mònica Clemente en la modalitat de perxa amb un millor salt de 4,10 metres (va igualar el rècord dels campionats). Paula Raul va ser segona en els 60 tanques amb 8'' 67, i terceres places per a Marina Guerrero en els 1.500 llisos amb 4' 36'' 85, Meritxell Soler en els 3.000 llisos amb 10' 01'' 95, i Montse Montañés en pes amb 10,56 m.

El CA Igualada Petromiralles femení, tot i algunes baixes a la seva formació, també va tenir una notable actuació i va aconseguir la cinquena plaça entre les vuit millors formacions catalanes: 1. FC Barcelona (95 punts), 2. AA Catalunya (83), 3. Avinent CA Manresa (69), 4. ISS l'Hospitalet (62), 5. CA Igualada Petromiralles (48), 6. Lleida UA (44,5), 7. CA Canaletes (34) i 8. JA Sabadell (32,5). De les igualadines va destacar el primer lloc de Nora Taher en triple salt amb 12,41 metres. També van ocupar llocs d'honor Maria Abadal, tercera en els 60 tanques amb 9''01, i Marta Gallo, tercera en llargada amb 5,62 metres.



Descens del masculí del CAM

En categoria masculina, l'Avinent CA Manresa no va poder evitar el descens de categoria tot i tenir una actuació ben digna. Els atletes manresans van quedar vuitens, i va sobresortir la segona plaça individual de Ricard Clemente en salt de perxa amb 4,90 metres i d'Abel Casali en els 3.000 llisos amb 8' 31'' 10. Com les noies, els nois del CA Igualada Petromiralles van ser cinquens: 1. FC Barcelona (84 punts), 2. ISS-l'Hospitalet (75), 3. AA Catalunya (72), 4. Cornellà At. (60), 5. CA Igualada (50), 6. JA Sabadell (48), 7. Lleida At. (43) i 8. Avinent CA Manresa (36).

Del club igualadí, van aconseguir places de podi, amb segones posicions, Marc Sánchez en alçada amb 2,07 metres, Jordi Yoshinori Matsuoka en llargada amb 6,86 metres i Dario Sirerol en triple salt amb 14,70 metres. Van ser tercers Jan Roca, en els 400 llisos amb 50''52, i Santi Ramos, en els 60 tanques amb 8,40 metres.