Coutinho, el fitxatge més car de la història del Barça, es presenta amb ambició

Philippe Coutinho ha fet realitat el somni de «vestir la samarreta» blaugrana i ha estat rebut amb els braços oberts pel vestidor del Barça. Així ho va assegurar el migcampista brasiler en la seva presentació. Luis Suárez, amic i excompany al Liverpool, el va anar a veure diumenge al vespre i li ha buscat casa. I fins i tot li ha donat l'enhorabona un exbarcelonista: «Neymar em va felicitar».

A Coutinho no li han faltat bons consells per arribar a Barcelona, tant de Neymar com de Suárez. Però va advertir que no arriba com a recanvi del seu compatriota. «Neymar és un grandíssim jugador, però tenim característiques diferents, jo arribo per buscar el meu espai», va advertir.

El nou fitxatge del Barça arriba al Camp Nou amb un somni: «Jugar i marcar un gol amb el Barcelona. He somiat moltes vegades marcar gols en partits importants, guanyar partits, vestir la samarreta del Barça i guanyar títols», va manifestar Coutinho a la roda de premsa de la seva presentació. És per això que al brasiler li va ser fàcil dir per què ha triat el Barça i no altres clubs interessats en ell: «Perquè és el Barça. És un gran club, el millor del món, i grans ídols meus han passat per aquí. Ara tinc amics aquí i va ser una decisió fàcil».



Agraïment al Liverpool

Després de reiterar diverses vegades que fa realitat el somni de jugar al Barça, el migcampista es va mostrar «molt feliç i molt content» d'haver pres el vol definitiu cap a Barcelona, i va tenir un record per al seu anterior equip: «Vull agrair al Liverpool els cinc anys que he passat allà, als dirigents que han entès bé que era el meu somni. Han intentat molt que em quedés, però han entès que era el meu somni venir aquí».

De moment, el nou fitxatge blaugrana no podrà debutar amb l'equip per una lesió al recte anterior de la cuixa dreta que el tindrà uns 20 dies de baixa, i tampoc podrà jugar la Lliga de Campions, perquè ja ho ha fet amb els reds. «El meu somni era venir aquí, tenia una oportunitat única i no he tingut dubtes. Tinc un contracte de cinc anys, no podré jugar ara però espero gaudir molt aquí aquests anys», va dir un Coutinho que té experiència a la lliga espa-nyola, on va jugar cedit a l'Espa-nyol mitja temporada. Per això espera adaptar-se «tan ràpid com sigui possible als companys».

El brasiler també es deleix per compartir terreny de joc amb alguns dels jugadors que més admira. «A Messi el coneixeré ara, és un grandíssim jugador i per a mi és un honor poder dir que jugo al seu costat. I estic molt feliç de tornar a ser amb Luis Suárez, és un amic molt proper, m'ha ajudat molt a buscar casa i estic molt content», va apuntar. També va explicar les ganes que té de poder jugar al costat d'Andrés Iniesta. «Per a mi és un geni i és un gran honor conviure i aprendre amb ell», va confessar. «És qüestió de l'entrenador decidir on jugaré. La meva feina és estar bé per estar a disposició», va expressar sobre la seva posició al camp amb Valverde.



Sense pressió pel preu

D'altra banda, Coutinho va dir que no és una pressió afegida ser el fitxatge més car de la història del Barça: «És un gran honor per a mi ser aquí, un somni. El tema dels diners entenc que és entre clubs, els meus objectius eren arribar aquí, ser feliç, guanyar títols i gaudir. Aquest és el meu pensament».

Respecte al preu pagat pel brasiler, el vicepresident Jordi Mestres va dir que ahir el club havia pogut tancar el fitxatge perquè el Liverpool havia fet una «rebaixa substancial» del preu que demanava a l'estiu.

En aquest sentit, el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, va explicar que l'operació «no ha estat fàcil» i que «les ganes de venir i la paciència» del brasiler «han estat determinants perquè sigui aquí». I va afegir que «hi havia altres clubs amb un interès molt important per fitxar-lo». A més, Bartomeu va dir que el Barça fa «un pas molt important per millorar l'equip, i va agrair al Liverpool que hagués obert la porta al brasiler per aterrar al Camp Nou.