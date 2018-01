La Pirinaica sospira per la gespa artificial al camp de la barriada Mion

El partit d'aquest diumenge entre la Pirinaica i el Viladecavalls de Tercera Catalana va estar a punt de ser suspès per culpa del mal estat del terreny de joc del camp de la barriada Mion. L'àrbitre Alberto Vaquero es va avenir, per digirir l'enfrontament, que es tragués manualment una part de l'aigua acumulada al sauló, com mostra la imatge. Arran d'aquesta situació lògicament va aflorar un cop més la necessitat que té la Pirinaica d'un camp de gespa artificial, que, si no hi ha canvis, l'Ajuntament hauria de fer realitat aquest proper estiu, segons els compromisos contrets.