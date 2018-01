Torrallardona i De Rooy ocupen la cinquena posició en camions a l'Africa Race

El camió Iveco pilotat per Gerard de Rooy, amb el bagenc Moi Torrallardona i el polonès Darek Rodewald com a navegant i mecànic, respectivament, ocupen la cinquena posició a l'Àfrica Race, la cursa que es disputa aquests dies com a alternativa al Dakar, després de la disputa de la setena etapa. De Rooy ha decidit enguany anar a prendre part a aquesta cursa per evolucionar el nou model d'un camió amb el qual està previst que torni al Dakar el 2019. El dos últims anys ha estat podi (primer i tercer) a la competició sud-americana.

En l'etapa d'aquest dimarts, entre Chami i Chami, a Mauritània, la victòria ha estat per al Mini del rus Vladímir Vasiliev, el líder de la prova, que ha superat de 2 minuts i 9 segons el MCM del francès Mathieu Serradori. De Rooy només ha pogut ser setè, a 46 minuts i 42 segons del primer classificat.

A la general, Vasiliev té 16 minuts i 23 segons sobre Serradori i De Rooy, que té mitja hora de penalització, es troba situat a 3 hores i 45 minuts del líder i a menys de tres minuts del suís Rémy Vauthier, amb Optimus, que és quart. Aquest dimecres es disputa la vuitena etapa, entre Chami i Amodjar, amb una especial de 439 quilòmetres. La cursa finalitza diumenge.