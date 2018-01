Àlex Haro, la parella que va salvar Roma d'un accident pitjor

Àlex Haro va explicar en una entrevista concedida a Regió7 el desembre del 2015, abans de participar al Dakar d'aquell any, que la relació entre el copilot i el pilot de ral·lis és «com la d'una parella. Ha de tenir sintonia i cal que amb un gest t'hi entenguis». Aleshores es referia a Nani Roma, amb qui va debutar i va assolir el sisè lloc de la cursa poques setmanes més tard. Va ser un gest, precisament, el que va evitar que l'accident que dilluns va costar l'abandonament de tots dos fos més greu, com va explicar la parella en la vida real de Roma, Rosa Romero.

Així, Roma i Haro negociaven els darrers metres de l'etapa quan van trobar un sotrac que no apareixia al llibre de ruta, que va provocar una compressió a l'habitacle i que el pilot perdés el coneixement. Segons va explicar Romero posteriorment, al·ludint a l'explicació d'Haro, Roma va quedar amb el peu a l'accelerador i Haro va haver de tibar el fre de mà, la qual cosa va fer que el Mini bolqués. Les voltes de campana van ser espectaculars, però si l'odenenc no ho hagués fet, i el vehicle hagués adquirit més velocitat, les ferides per a tots dos haurien pogut ser més greus.



«L'important som nosaltres»

Ahir al matí, després d'haver dormit i sabent que a Roma li havien donat l'alta, Haro va declarar a Catalunya Ràdio que «vaig haver de prendre una pastilla per poder descansar. Estava una mica ressentit del coll, però res greu. És una cursa dura físicament, i hauria estat així amb accident o sense». Haro s'alegrava de l'alta de Roma i recordava que «de vegades perdem el nord i per la competició fem el que sigui. Cal pensar en nosaltres i en què tots estiguem bé».

Va rememorar que el cotxe havia quedat molt trinxat aparentment, però també va explicar que «tot és fibra de carboni i si es desmunta sembla que el cop hagi estat molt fort. La realitat és que el xassís estava bé i fins i tot vam poder arribar a la meta». Ahir, l'equip havia d'establir encara quan tornarien a casa. «El Nani vol fer-ho i jo també el vull acompanyar en el viatge de tornada. Ara hem de superar el tràngol i ja pensar en l'any que ve».



Un campió del món

Haro prové dels ral·lis. Amb Xevi Pons va arribar a ser campió del món de la categoria S-WRC el 2011 i també va participar en algunes curses del mundial. Va debutar al Dakar el 2015 amb una dura missió: ser el copilot de l'andorrà Albert Llovera, que té una paraplegia. Va tenir molta feina, dins i fora de l'habitacle, però va acabar.

Amb Roma va ser sisè el primer any amb Mini, després de quedar atrapats en un gran toll a la primera etapa, i quart l'any passat amb Toyota. Res no indica que la parella de fet s'hagi de trencar.