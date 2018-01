Les cadets de l'Igualada seran a Preferent A entre les millors

L'equip cadet femení A del CB Igualada, patrocinat per l'empresa igualadina Comercial Godó, ha aconseguit classificar-se per jugar a Preferent A, màxim nivell de la categoria, després de fer una primera volta extraordinària i de guanyar el Joventut de Badalona en el partit corresponent a l'eliminatòria directa.

A partir d'ara, aquesta formació igualadina competirà amb els millors equips de la categoria. Es tracta d'una fita històrica per al bàsquet femení del CB Igualada, que no para de créixer any rere any.

Els rivals de les anoienques seran l'Almeda, el Cerdanyola, el Citylift GEiEG Unigirona, el Femení Maresme, el Barça, el Lima Horta i el Sant Andrià.