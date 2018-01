El CECB fa un curs de tècnica de descens fora pistes

El Centre Excursionista Comarca de Bages organitza un monogràfic sobre tècniques de descens fora pistes. Tindrà lloc els dies 13, 14, 27 i 28 de gener i 10 i 11 de febrer amb sessions teòriques i pràctiques amb dos nivells, el primer per a les persones que no han practicat mai esquí fora pistes, i el segon per a les que volen millorar la tècnica amb nous coneixements teòrics i pràctics.