El CG Puigcerdà millora però de forma insuficient al Palau de Gel del Barça

El CG Puigcerdà no va poder tornar a la Cerdanya amb els punts necessaris per aspirar als objectius traçats de cara al final de temporada. Els ceretans van perdre a la pista del Barça per un igualat 6 a 4. Tot i la derrota, el CG Puigcerdà va experimentar bones sensacions després de jugar de tu a tu amb un rival superior.

L'equip ceretà va estar a punt de treure alguna cosa positiva amb un joc fluid. La primera part va acabar 3 a 1 a favor dels blaugranes. El segon període es va iniciar amb un CG Puigcerdà més conservador però ordenat i un Barça que no generava gaires ocasions de gol. Vist això, els de Salva Barnola van canviar el ritme i van general molt perill a la porteria blaugrana, i es va arribar a la tercera part amb un igualat 4 a 3. En aquest darrer parcial, els ceretants van acusar el fet de ser pocs efectius, però malgrat això no es van rendir fins al 6 a 4 final.