La Cursa de Reis té una nova data, el 21 de gener

A causa de les inclemències meteorològiques es va haver d'ajornar la Cursa de Reis de Sant Julià de Cerdanyola, prevista per a diumenge passat. L'Ajuntament i el JAB, els organitzadors, l'han traslladat al dia 21 de gener, amb sortida igualment a les 11 h en les modalitats de cursa de 5 km i de caminada amb la mateixa distància. Per això s'ha obert un nou termini d'inscripcions tenint en compte que als que ja hi estan apuntats ja els serveix. També es mantenen les curses infantils.