El Lleida cau amb dignitat i diu adéu al seu conte de fades

El Lleida Esportiu va veure acabada la seva aventura a la Copa amb una derrota digna al Wanda Metropolitano davant d'un Atlètic de Madrid que no va poder foradar-li la porteria fins a la segona meitat. És cert que els matalassers, que ja havien vençut per 0-4 al Camp d'Esports, s'haurien pogut avançar en el primer acte amb una rematada al pal de Lucas i amb un mà a mà de Diego Costa. A la represa, l'Atlètic va trigar dotze minuts a marcar en una combinació entre Carrasco i el mateix Diego Costa amb rematada final del belga. Aquí van començar els canvis en tots dos equips i un dels nous al camp, Correa, va fer una acció de mèrit que va finalitzar Gameiro amb el segon gol. Nou minuts abans del final, el canari Vitolo, una de les incorporacions de l'Atlètic en el mercat d'hivern, va treure partit d'una passada llarga de Torres per fer el 3-0.