El múixing en neu viurà el campionat català a l'estació de Lles de Cerdanya

L´estació de Lles de Cerdanya rebrà, entre dissabte i diumenge, la cita reina del múixing en neu a Catalunya amb un centenar d´inscrits i la participació també de corredors de la resta de l´estat, francesos i andorrans; dues mànegues decidiran els campions.

Després del retorn del múixing a La Molina la temporada passada, Lles de Cerdanya serà l´estació que enguany recollirà el testimoni i celebrarà els campionats de Catalunya de múixing ern neu. Una competició sempre esperada per la seva espectacularitat, que concentra un generós nombre de públic assistent. Aquest campionat català tindrà dues mànegues, una dissabte (9 h) i una altra el diumenge (9 h).

Un total de 12 categories conformen el programa de competició per a aquest any, amb canicròs, trineu i skijoring. Serà, de fet, la primera vegada que s´organitzi una prova així a l´estació de Lles de Cerdanya, que comptarà amb la direcció del club AEM i que tindrà dos recorreguts, de 8 i 4 quilòmetres, respectivament.

Entre els múixers participants hi haurà la participació d´alguns medallistes mundials, com el Lázaro Martínez de la Federació Andorrana en categoria trineu 8 gossos nòrdics i els dos catalans de l´equip RFEDI, l´Olga Álvarez en categoria canicròs veteranes i l´anoienc Víctor Carrasco en skijoring.

Precisament, el Víctor Carrasco, de Vallbona d´Anoia, competirà als campionats de Catalunya pensant ja en el seu pròxim objectiu internacional. «Serà un test de qualitat de cara als campionats d´Europa de Múixing en Neu de la IFSS, que tindran lloc a Millegrobbe/Lavarno (Itàlia) entre el 23 i el 25 de febrer. És una prova per a la què ja s´estan preparant molts múixers, entre ells alguns francesos que també correran a Lles de Cerdanya» explica el recentment campió de Catalunya de múixing sobre terra.