Partits ajornats per al Berga i el Súria, aquest vespre

El Berga juga aquest vespre a casa (21 h) el partit que va ser ajornat diumenge per la pluja davant el Vic Riuprimer. Són tres punts vitals per als berguedans per trencar la mala ratxa de resultats i escalar posicions al grup 4 de Segona Catalana.

Mitja hora abans (20.30 h), a Terrassa, el Súria se les haurà amb el Can Parellada en partit també de la darrera jornada del grup 7 de Tercera Catalana, tot i que en aquest cas ja s'havia ajornat prèviament. Els dos equips lluiten per places capdavanteres.