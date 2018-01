La PB Navàs s'agermana amb les penyes de Moscoui Sant Petersburg

arxiu particular

Intercanvi de bufandes entre les penyes barcelonistes de Navàs i de Moscou arxiu particular

El president de la Penya Barcelonista de Navàs, Bernat Vidal, acompanyat del soci i col·laborador de l'entitat Isaac Guilà, ha aprofitat aquestes festes nadalenques per visitar dues penyes russes, la Penya Blaugrana Óssos Russos de Moscou i la Penya Blaugrana de Sant Petersburg, per «unir llaços per sempre».

Els dos navassencs han estat a Rússia del 31 de desembre al 8 de gener per fer contactes amb els presidents i diversos socis i sòcies de les dues penyes barcelonistes. Vidal ha destacat la bona predisposició que hi van trobar: «Ens han tractat tan bé que des d'ara tenen les portes obertes de la nostra penya a Navàs i estem amatents a qualsevol col·laboració que pugui fructificar». En aquest sentit, ja està prevista una trobada al Camp Nou en dia de partit i «segurament també a Navàs» aquesta propera primavera.

La Penya Blaugrana Óssos Russos va rebre Vidal i Guilà amb una importat presència mediàtica. El seu president, Levon Serobyan, va manifestar el desig de ser present com a penya en el Barça-Reial Madrid el primer cap de setmana de maig. Per la seva banda, el president de la Penya Blaugrana de Sant Petersburg, George Nemykin, va rebre els viatgers bagencs a l'aeroport i els va oferir una caminada turística per la ciutat que va acabar a la seu de la penya, un bar anomenat 1899 que regenta el mateix president. En aquest establiment, Vidal i Guilà van presenciar el partit de Copa entre el Celta i el Barça a Vigo (1-1).

Bernat Vidal ha volgut agrair públicament en nom de la Penya Barcelonista de Navàs l'hospitalitat i el «bon rotllo» de les dues penyes russes i pensa «estar a l'alçada quan es desplacin a veure el Barça al Camp Nou».

Isaac Guilà, per la seva part, que acostuma a visitar penyes barcelonistes quan va de viatge, ha elogiat el món penyístic dels que viuen lluny de Catalunya: «Viatjant i parlant amb els culés de la distància, t'adones que som més que un club, que el Barça crea lligams i agermana cultures dins els seus valors».