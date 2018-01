El TAS rep 42 sol·licituds d'atletes russos que van donar positiu a Sotxi

El Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS) va confirmar ahir que ha rebut un total de 42 apel·lacions d'atletes russos sancionats pel Comitè Olímpic Internacional (COI) per cometre infraccions antidopatge durant els Jocs Olímpics d'hivern de fa quatre anys a Sotxi.

La comissió de disciplina del COI va sancionar tots aquests atletes després de tornar a analitzar les mostres preses el 2014 arran de les revelacions de l'informe McLaren i la trama de dopatge a Rússia auspiciada pel mateix estat i negada pels seus màxims responsables, amb el president Vladímir Putin al capdavant.

Tots els castigats, alguns dels quals medallistes com Aleksandar Zubkov, que va obtenir dos ors en bobsleigh, van ser desqualificats i van veure prohibida la seva futura participació en els propers Jocs Olímpics de Pyeongchang des de tots els punts de vista.

Audiència conjunta

El tribunal va informar ahir que «s'ha obert un procediment d'arbitratge per a cada atleta. Els procediments estan sent dirigits conjuntament i és probable que se celebri una audència combinada la setmana del 22 de gener. En aquest moment, s'espera que el TAS emeti una decisió final per a cada cas el 31 de gener o abans». Rússia, com a país, no pot participar als Jocs però sí els esportistes no castigats a títol individual.