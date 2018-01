Torrallardona i el camió de De Rooy ocupen el cinquè lloc a l'Àfrica Race

El camió Iveco pilotat per Gerard de Rooy, amb el bagenc Moi Torrallardona i el polonès Darek Rodewald com a navegant i mecànic, respectivament, ocupa la cinquena posició a l'Àfrica Race, la cursa que es disputa aquests dies com a alternativa al Dakar, després de la disputa de la setena etapa. De Rooy ha decidit enguany anar a prendre part en aquesta cursa per evolucionar el nou model d'un camió amb el qual està previst que torni al Dakar el 2019. El dos últims anys ha estat podi (primer i tercer) a la competició sud-americana.

En l'etapa d'ahir, entre Chami i Chami, a Mauritània, la victòria va ser per al Mini del rus Vladímir Vasiliev, el líder de la prova, que va superar de 2 minuts i 9 segons l'MCM del francès Mathieu Serradori. De Rooy només va poder ser setè, a 46 minuts i 42 segons del primer classificat.

A la general, Vasiliev té 16 minuts i 23 segons sobre Serradori i De Rooy, que té mitja hora de penalització, està situat a 3 hores i 45 minuts del líder i a menys de tres minuts del suís Rémy Vauthier, amb Optimus, que és quart. Avui es disputa la vuitena etapa, entre Chami i Amodjar, amb una especial de 439 quilòmetres. La cursa finalitza diumenge.