Benavides és el nou líder i el manresà Farrés perd una posició a la general

El pilot francès Antoine Meo (KTM) s'ha imposat aquest dijous a la sisena etapa del Ral·li Dakar en un recorregut retallat per les dificultats meteorològiques. El Dakar ha abandonat el Perú i ha entrat a Bolívia. L'etapa, entre la ciutat peruana d'Arequipa i l'arribada a La Paz, amb 180 quilòmetres d'especial en motos, ha vist com l'argentí Kevin Benavides (KTM) es situava com a nou líder.

El pilot manresà Gerard Farrés ha finalitzat l'etapa en la catorzena posició a 4' 14'' del vencedor Meo. A la general, Farrés perd una posició i es col·loca novè, a 18 minuts i 8 segons.

Meo ha aprofitat la tornada a les pistes ràpides i l'adéu a les dunes per sumar la seva primera victòria al raid sud-americà. El gal, que ha signat un temps d'1 hora 54 minuts i 10 segons, ha avantatjat en 30 segons el nou líder i al seu company d'equip Toby Price.

Joan Barreda, per la seva banda, no ha tinguyt el seu millor dia. Després de perdre en la tercera etapa i recuperar en les dues últimes jornades, el castellonenc ha cedit 03:30 respecte al vencedor i perd una posició a la general, on és cinquè a 9:33 de Benavides.

Demà divendres, primera jornada de descans pels pilots.