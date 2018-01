Valverde creu que l'eliminatòria de Copa amb el Celta «està per decidir»

L'entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, va manifestar ahir que l'eliminatòria de vuitens de final de la Copa del Rei que enfronta el conjunt blaugrana amb el RC Celta de Vigo «encara està per decidir».

Aquesta nit, el Camp Nou, a dos quarts de deu, acull el partit de tornada d'un duel que va registrar un empat (1 a 1) a Balaídos. Per a Valverde, «som lleugerament favorits perquè van marcar un gol fora de casa i, per tant, el marcador inicial ens afavoreix, però només mínimament». El tècnic va emfatitzar que els gallecs sempre han marcat fora de casa aquesta temporada i va concloure que «hem de plantejar el partit per guanyar-lo, com si fos de lliga».

Per altra banda, l'entrenador del Celta, Juan Carlos Unzué, va preguntar-se: «Si hem estat capaços d'empatar amb ells dues vegades aquest curs, perquè no podem fer-ho una tercera o, fins i tot, guanyar-los?».



L'Espanyol, obligat a remuntar

Els blanc-i-blaus jugaran el partit de tornada de l'eliminatòria al camp del Llevant UD amb l'obligació de vèncer i remuntar l'advers 1 a 2 encaixat al RCDE Stadium. El partit comencarà a dos quarts de set del vespre.