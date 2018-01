El bagenc Ander Mirambell, classificat per als seus tercers Jocs Olímpics

El pilot bagenc Ander Mirambell s'ha classificat per als tercers Jocs Olímpics de la seva carrera, que disputarà el mes que ve a PyeongChang (Corea del Sud), després de finalitzar dinovè aquest divendres a la cita de la Copa del Món de Sankt Moritz (Suïssa) .

El català ha aconseguit la tercera plaça dels vuit països que aportaran a un esportista als Jocs Olímpics després d'haver superat a Austràlia en la classificació, ocupant la 20a plaça a la general de la Copa del Món i la 29a del rànquing IBSF amb 472 punts .

Per celebrar la seva classificació, ha rebut a la meta una pancarta sorpresa, obra de família i amics. "M'ha emocionat tant que no sabia ni desplegar-la. Des d'aquí agraeixo a totes les persones que han col·laborat en la seva realització. Encara no em crec que anem als tercers Jocs. Necessitaré encara una mica de temps per assimilar-ho", ha assenyalat.

Segons informa la RFEDH, Mirambell centrarà des d'ara el seu treball en la posada a punt física per a la cita olímpica, motiu pel qual renunciarà a participar a la cursa de Königsee (Alemanya), prevista per a la setmana que ve. Així, tornarà diumenge a Barcelona per seguir treballant a les ordres del seu preparador físic, Bernat Buscà.