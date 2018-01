Enric Vallès, un jugador de Puig-reig arrelat al futbol de Noruega

La pretemporada per als setze equips de la Tippeligaen noruega o Elite Serie, tal com es coneix la màxima categoria del futbol noruec, va començar la setmana passada. Per a Enric Vallès, migcampista del Sandefjord Fotball originari de Puig-reig, s´iniciava la tercera temporada consecutiva a l´elit del futbol noruec.

Vallès va incorporar-se al màxim referent esportiu d´aquesta ciutat del sud-est del país el març del 2016. «El primer contacte s´havia produït el novembre del 2014, quan jugava al Manresa. Vaig acceptar anar a fer-hi una prova per veure si encara podia competir a nivell professional. Em van oferir un contracte, però no vam arribar a un acord econòmic», rememora Enric Vallès.

Onze mesos després, el seu representant, Iván Modia, rebia una trucada del tècnic de l´equip noruec, Lars Bohinen: «Què he de fer per dur Enric Vallès al Sandefjord?». «Van oferir-me un contracte dins els límits salarials del club, més un bonus si assolíem l´ascens», detalla el puig-reigenc. El Sandefjord acabava de baixar a l´OBOS Ligaen, la segona divisió. «A més, van acceptar que m´incorporés just abans de l´inici de la competició, quan ja hauria acabat tots els exàmens del quart curs d´Administració i Direcció d´Empreses (ADE) que estudiava a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)», emfatitza.

Un nou contracte de quatre anys



En aquestes primeres dues temporades a Noruega, Enric Vallès s´ha convertit en un dels puntals de l´equip. L´any 2016, el Sandefjord va assolir el retorn a l´Elite Serie i, el curs passat, va segellar la permanència quatre jornades abans de la conclusió del campionat. Vallès relata que «la confiança de Lars Bohinen va ser clau en la meva adaptació al futbol noruec i al sistema de l´equip, un 3-5-2, on actuo com a migcentre defensiu o en una de les posicions d´interior. Va combinar paciència i exigència fins que vaig assentar-me a l´onze titular, després de l´habitual aturada de la lliga, el juliol».

En la darrera temporada, el berguedà s´ha consolidat com un dels referents de l´equip. La proposta de renovació va arribar-li de forma inesperada, quan tot just s´havien jugat quatre 0 cinc jornades de la Tippeligaen noruega. «Va ser a mig abril. Patia un pinçament a l´abductor de la cama esquerra i diumenge no havia pogut jugar. L´endemà, després de la sessió de recuperació amb el fisioterapeuta, Lars Bohinen em va convidar a conversar per plantejar-me la renovació». «En poc més d´un any, havia passat de plantejar-me abandonar el futbol professional a sentir-me realitzat com a futbolista», explicita Vallès.

El juliol signava un contracte amb el Sanderfjord Fotball que el vincula durant les properes quatre temporades, fins a final del 2021. Enric Vallès assenyala que «vaig valorar l´estabilitat que se m´oferia i l´excel·lent nivell de vida que ofereix Noruega, a més del projecte esportiu del club».

Entre els deu millors equips



Fruit de la fusió de dos clubs, el Sandefjord Fotball va néixer el 10 de setembre del 1998. «La propera temporada és la del vintè aniversari i l´entitat vol consolidar l´equip professional a l´Elite Serie. Fins ara, mai s´ha aconseguit la permanència dues temporades seguides», assenyala Vallès. «La meva renovació respon a un projecte a mitjà termini del propietari del club, l´empresari Bjonness Gunnar, que pretén situar l´equip entre els deu millors de la lliga. Per això, s´està ampliant el Komplett Arena, amb capacitat per a 6.582 espectadors, i es potencia el futbol formatiu, per tal que, amb el temps, la meitat de l´equip estigui integrat per jugadors del planter», conclou el migcampista.

La seva integració a Sandefjord ha cristal·litzat, enguany, en l´assumpció de «la coordinació esportiva del Sandefjord Ballklubben, una entitat centenària, des dels sub-16 fins al primer equip, que juga a la Cinquena Divisió amateur. La junta vol fer-lo ascendir fins a l´anomenada Tercera Divisió, la quarta categoria estatal».

De port balener a vila turística



La quotidianitat d´Enric Vallès a Sandefjord, de 45.820 habitants, és amable. Les sessions preparatòries es concentren entre les deu del matí i les dues del migdia. «La ciutat evidencia el seu passat com a port balener des del seu museu fins als restaurants, però ara és una població que acull turisme interior i la seu central de multinacionals com Jotun i Komplett», ens il·lustra Vallès. «Hi pots degustar balena, però encara no he gosat fer-ho!», puntualitza. Sovint dina a la llar de Jan Karlsen i Merette Sand, un matrimoni vinculat al club «que m´ha acollit com a un fill».

La meteorologia varia molt d´un solstici a l´altre. «La neu és molesta a l´hivern. Sovint has de retirar-la per poder sortir de casa. A l´estiu, comença a clarejar a quarts de quatre de la matinada i la vesprada s´allarga fins a la una. Has de tenir cortines! Però pots gaudir dels festivals musicals a l´aire lliure de la veïna Tonsberg i de la mateixa Sandefjord»,conclou.