Gerard Farrés perd una posició en una etapa retallada abans del dia de descans

La capital boliviana, La Paz, va rebre ahir la caravana del Dakar amb pluja. Res de nou, tenint en compte les condicions meteorològiques que ha viscut la cursa a Bolívia en les darreres edicions i que han obligat a cancel·lar més d'una jornada. Ahir, en l'aperitiu, ja es va haver d'escurçar la de motos, que arrencava d'Arequipa, última ciutat de Perú que ha visitat, i entrava al segon país de la cursa. Per aquest motiu, les diferències no van ser gaire grans, però suficients perquè Gerard Farrés baixés de la vuitena a la novena posició i se situï a divuit minuts del líder, l'argentí Kevin Benavides, el primer d'aquesta nacionalitat que encapçala el Dakar.

La jornada en motos va ser guanyada pel francès de KTM Antoine Meo. El dia va tenir algunes sorpreses, com l'entrada de Dani Oliveras entre els cinc primers, i va servir perquè hi hagués un gran reagrupament en les posicions de darrere dels dos primers. Benavides té ara gairebé dos minuts respecte del líder fins ahir, el francès Van Beveren, i després ve un grup de cinc pilots separat per un minut i mig a la classificació. Les KTM oficials de Walkner i Price van agafant posicions, com ja ho va fer el dia anterior Joan Barreda, que ahir va pagar el fet d'haver d'obrir ruta. Farrés va perdre temps i una posició, però es manté entre els deu primers i el dia va ser positiu per a un Monleón que va dur a terme una destacada etapa i va finalitzar setzè.



Peterhansel manté el lideratge

Pel que fa a la categoria de cotxes, semblava que Carlos Sainz podria optar a prendre el lideratge a Stéphane Peterhansel. De fet, a mitja especial havia recuperat el temps necessari per avançar-lo, però el vigent guanyador de la prova té molta experiència i va saber gestionar bé la segona part de la jornada per tal de perdre només quatre minuts a la línia de meta i ser líder per gairebé mitja hora. La cursa, amb la baixa definitiva de Sébastien Loeb i amb l'accident de dies enrere de Cyril Despres, s'ha convertit en una lluita entre els dos Peugeot, que afronten el descans de La Paz amb un avantatge substancial respecte del conjunt Toyota. Ahir, el millor de la firma japonesa va ser Al-Attiyah, malgrat que l'holandès Ten Brinke l'avança a la general.