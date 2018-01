Mirambell ho té tot al seu favor per segellar avui la classificació olímpica

El pilot de skeleton manresà Ander Mirambell obtindrà avui, si no hi ha una sorpresa majúscula, la classificació per als seus tercers Jocs Olímpics d'hivern. El bagenc ocupa la quarta posició entre els vuit països que poden aportar un competidor a Pyeongchang, haurà de defensar a Saint-Moritz 146 punts respecte del pilot de Noruega, la qual cosa vol dir que el nòrdic hauria de quedar quinze posicions davant del català, un fet gairebé impossible.

Després d'uns darrers resultats millorables, Mirambell buscarà, al circuit natural suís, «sortir de la competició amb bones sensacions», la qual cosa significaria acabar entre els vint millors.

L'horari de la cursa és un fet clau, ja que la temperatura, la humitat i la posició del sol poden afectar les condicions de la pista. Mirambell explica que «no tinc referències sobre la configuració ideal de la pista a la una de la tarda, i encara més tenint en compte que quan surt el sol el traçat es va posant cada cop més ràpid. Però si llavors s'ennuvola, la pista pot fer-se més lenta, ja que l'aigua que es desfà, es congela».

Així, «anem dubitatius sobre la configuració del trineu i de les ganivetes. Ens guiarem pels entrenaments, tot i que no ha coincidit amb els horaris de la cursa de divendres». La cursa començarà a la una del migdia i podrà ser seguida pel canal temàtic de Televisió Espanyola Teledeporte.