Rakocevic arriba tocat al partit per culpa d'una gastroenteritis

El Càceres afronta el partit d'avui amb les baixes del base Guillermo Corrales i de l'ala-pivot Rolandas Jakstas, la qual cosa limita la seva rotació. A més, en la roda de premsa prèvia al partit, el seu entrenador, Ñete Bohigas, va explicar que un altre dels seus puntals, l'escorta montenegrí Nikola Rakocevic, «no s'ha pogut entrenar fins aquest dijous per culpa d'una gastroenteritis que l'ha afectat de ple. A més, ho ha fet en condicions precàries».

Els extremenys, que ara mateix són fora de la zona de play-off però que vénen de derrotar el Palència en el darrer partit de la primera volta, explica que han intentat fer de les mancances una virtut, sobretot a casa. «Aquí la gent se sent segura. A més, si som menys, saben que estaran més minuts damunt de la pista i això dóna confiança. Jo tampoc sóc dels entrenadors que castiguen l'errada, però ara ho he de fer menys».

Del Manresa, tot i recordar que el seu equip va tenir bones possibilitats de guanyar al Congost, només té bones paraules. «Tenen en Trias, el jugador que domina la lliga, i també m'agrada molt Hamilton. És un equip molt peculiar, que fa moltes coses en defensa en situacions de risc, pressions a tota la pista, dos contra un, defenses zonals amb gent gran a davant. Són molt creatius, tant amb la pilota com sense, i el seu entrenador està fent una gran feina. Han fet les coses bé i per això s'han classificat per a la Copa».