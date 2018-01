Yerry Mina tanca el fitxatge i vola a Barcelona

El Barça va anunciar ahir al matí la contractació del central colombià Yerry Mina pel que queda de temporada i cinc més. El cost de l'operació no arriba als 12 milions d'euros, i el futbolista farà avui els seus primers actes oficials com a blaugrana. Ahir, tot i que va arribar a Barcelona, no es va deixar veure en públic, com havia fet dies abans Coutinho.