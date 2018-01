Els capdavanters, el Parets i el Tona, difícils rivals per a l'Avià i el Berga a Segona Catalana

Els dos primers classificats del grup 4 de Segona Catalana, el Parets i el Tona, seran rivals de dos dels equips berguedans de la categoria. Aquesta tarda (16 h), l'Avià de Joan Flores rebrà el capdavanter Parets. Els avianesos buscaran la sorpresa per continuar pensant que la permanència encara és possible. L'Avià jugarà el proper dijous la continuació del partit al camp del Can Rull amb el marcador d'empat a dos gols.

El Berga, després de superar dimecres el Vic Riuprimer en el duel ajornat de la jornada passada (4-0) té demà (11.45 h) la complicada sortida al camp d'un Tona que no perd des de la segona jornada. El Gironella, que dimecres rebrà la Sabadellenca en l'enfrontament ajornat per la pluja, serà demà al camp del Premià (12 h), un equip que, malgrat les expectatives inicials, no acaba de sortir de la part baixa. I el Sallent, igualment demà, té una bona ocasió per sumar els tres punts i refer-se de la derrota a casa, al camp del cuer Bellavista Milan (12.30 h).



Derdi Solsona-Organyà

En el grup 5 de Segona Catalana es tancarà la primera volta amb el que es considera derbi Solsona-Organyà (demà, 16 h). Un duel qe arriba per als solsonins després que diumenge guanyessin el seu primer partit com a visitants. El Solsona ocupa un lloc còmode a la zona mitjana de la classificació amb 25 punts. Amb 11 menys, els urgellencs de l'Organyà són situats a la zona baixa, amb poc marge amb les places que determinen els descensos.