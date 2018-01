El CE Manresa tanca la primera volta amb un duel que preveu dur a Banyoles

Amb una setmana més de descans pel que fa a competició que la resta d'equips, per la suspensió del partit previst per a diumenge contra el Llagostera B al Congost, el CE Manresa tanca demà al migdia (12 h) la primera volta al grup 1 de Primera Catalana, al terreny de joc d'un dels equips que lluita per la permanència, el Banyoles. Els manresans, amb un enfrontament pendent, són segons a la classificació, a sis punts de la Grama, que avui visita el Farners.

Tot i perdre diumenge al camp del Can Vidalet, el Banyoles portava una bona ratxa de resultats abans de les festes de Nadal. Ara és situat quart per la cua; el seu handicap són els desplaçaments, si tenim en compte que només han guanyat un partit. A casa, els seus números són prou bons, amb quatre victòries i dos empats.

El tècnic del Manresa, Dani Andreu, avisa que «el camp del Ba-nyoles ha estat històricament complicat; anem avisats i gens refiats i ens hem preparat per a un partit que segur que serà dur; ells s'han reforçat i el seu joc no s'adiu a la classificació que tenen. Però és clar que si volem ser a dalt, hem de guanyar». L'entrenador blanc-i-vermell també ha comentat que «no m'agrada estar tants dies sense competir, ara bé, ja veurem diumenge al migdia si ens ha beneficiat o no la suspensió amb el Llagostera B». Precisament tot sembla indicar que el partit amb els del Gironès es jugarà el dia 11 de febrer, data lliure en el calendari de la Federació Catalana.

Per jugar a Banyoles, Andreu recupera Florent, que va haver de viatjar a França per motius personals, i Brian, que la setmana passada no havia pogut entrenar-se amb normalitat després de ser pare. També Javi López està plenament recuperat de la seva lesió.



L'Igualada es desplaça a Gardeny

En el grup 2 de Primera Catalana, i després de tres triomfs consecutius, l'Igualada es desplaça demà al migdia al municipal de Gardeny per enfrontar-se al filial del Lleida. Serà per als de Josep Vicenç Mestre una bona prova de foc en la seva intenció d'escalar posicions i apropar-se als capdavanteres (són a vuit punts del líder Martinenc i a cinc del segon i tercer classificats, San Cristóbal i Sants, respectivament).

El Lleida B, integrat per joves futbolistes sortits del planter del club lleidatà, està instal·lat en una plàcida posició a la taula classificatòria, lluny del descens però també del capdavant de la classificació. Tot i que els dos darrers resultats no han estat positius del tot, el Lleida B és un equip sempre a tenir en compte.