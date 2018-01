Hisenda investiga els pagaments del club a la Fundació Messi

Leo Messi torna a ser objecte d'una investigació per part de l'Agència Tributària, que vol saber si el Barça i la fundació que porta el nom de l'argentí va complir les seves obligacions fiscals. Així ho assegura la revista alemanya Der Spiegel i ho reproduïa ahir el diari El Mundo, que tenien en el seu poder documents de Football Leaks. Segons aquestes informacions, Hisenda investiga el pagament de 5,3 milions d'euros del Barça a la Fundació Leo Messi entre els anys 2010 i 2013.

L'Agència Tributària vol saber si aquestes donacions, que tenen una deducció fiscal del 35%, formaven part del sou que Messi cobrava del Barça i, per tant, tenia la intenció de pagar menys impostos. Segons sembla, les aportacions que feia el club estaven vinculades al jugador. Per això, l'Agència Tributària dubta de si les dues parts han complert les seves obligacions amb Hisenda.

«Segons els documents de Football Leaks, durant anys el Barcelona havia considerat aquests pagaments com a aportacions a una fundació i, en línia amb els avantatges fiscals de les donacions a aquestes entitats, va aplicar una deducció del 35% en l'Impost de Societats i no va retenir l'IRPF. Però si Hisenda acabava calculant els pagaments com a part del sou de Messi reclamaria les quantitats escatimades en els dos impostos. I podria estimar que les dues parts van tenir intenció de defraudar», assegura El Mundo.