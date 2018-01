L'Igualada HC defensarà avui un gol de renda a Lleida

L'Igualada HC jugarà avui dissabte (20.15 h) el partit de tornada dels vuitens de final de la Copa de la Cers a la pista de l'ICG Software Lleida. Els arlequinats intentaran fer bona la renda d'un gol que van aconseguir a l'anada a les Comes (4-3). El partit començarà a 1/4 de 9 del vespre i es podrà seguir en directe per Esport3.

Tot i jugar de visitant, l'Igualada HC tindrà el suport d'un centenar d'aficionats que viatjaran a Lleida per animar l'equip al pavelló Onze de Setembre. El club ha organitzat el viatge amb la col·laboració de diverses empreses igualadines. La sortida és prevista a 1/4 de 7 de la tarda de l'hotel Amèrica.

El tècnic de l'Igualada HC, Fer-ran López, ha dit que «ens hem preparat fins al darrer mil·límetre aquest enfrontament. Anem a Lleida amb la màxima convicció possible i sabent que som capaços de tot. Anirem a guanyar, però sense perdre de vista que no és necessària una victòiria per passar a quarts de final».



L'Igualada HC, indignat

La situació que viu el jugador Sergi Pla en competició europea és motiu d'indignació a l'Igualada HC. I és que encara està pendent de resolució per part del comitè de competició sobre la targeta vermella que va veure en el partit de tornada davant del Sarzana. Era el dia 25 de novembre i des de llavors ningú no s'ha pronunciat sobre el jugador ja que el comitè encara no s'ha reunit. Pla no ha jugat els darreres partits per prevenció.