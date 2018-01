El Nàstic juga un partit vital amb el Manacor en la lluita per la permanència

El Manacor visita aquesta tarda el Gimnàstic Parc (16 h) en un duel de vital importància en la lluita per la permanència a la Divisió d'Honor juvenil dels dos conjunts, només separats per cinc punts. El Nàstic és l'equip que marca precisamnent la salvació a la classificació, amb 18 punts, i darrere té el Lleida, amb 16, i la Damm, amb 15, com a rivals més perillosos. A la Lliga Nacional, el CE Manresa obre la segona volta al camp del Llagostera (avui, 13 h). També en aquest cas els dos equips tenen el repte de salvar-se.