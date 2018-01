«No he sabut transmetre als jugadors la dificultat del partit»

Aleix Duran es va mostrar autocrític ahir. Sobretot, segons ell, per «no haver sabut transmetre als jugadors tot el que hem entrenat durant la setmana. Hem perdut l'oportunitat de mostrar un missatge d'ambició, però això encara és molt llarg i ja vaig dir que tots els equips de la lliga creixerien a la segona volta».

Duran va admetre que l'equip no havia jugat com ell volia durant gairebé tot el partit. «Ja s'ha vist des del començament que no ho estàvem fent bé, però com que al primer quart hem anotat, ho hem anat amagant. Al segon no hem fet millor i hem aconseguit un avantatge de vuit punts que s'han quedat en cinc i semblava que les coses tornaven al seu rumb. Però al tercer les coses han tornat a anar malament, ens hem equivocat en la manera de fer les coses, no com volíem. Tot i així hem mantingut la diferència, però en el darrer ja s'ha vist que no anàvem bé i que perdríem. Ells han jugat molt bé, han seguit fent les coses que fan habitualment hi han guanyat amb mereixement».

L'entrenador de l'ICL va recordar que «veníem d'una sèrie d'esforços extra, amb lesionats i també amb necessitat de vèncer per anar a la Copa, i en el decurs de la setmana hem intentat inculcar als jugadors la necessitat que avui calia tornar-ho a fer, però no ha estat possible».

Respecte de la tornada de Gintvainis, «l'he vist mancat de ritme. Ha passat com amb tots els altres, no han reflectit la feina de la setmana». El lituà va fer escalfament extra durant les seves estades a la banqueta però per res important, «per mantenir el turmell calent en ambients freds com el d'avui aquí».

Per la seva banda, el tècnic local, Ñete Bohigas, va enaltir la seva victòria i, segons ell, la clau va raure en «la defensa de Ward sobre Trias a la segona part. A la primera, les seves continuacions ens mataven i al descans ho hem arreglat».