Toni Bou vol consolidar el lideratge al Mundial indoor a Montpeller

La segona cita del Campionat del Món de Trial Indoor es disputa aquest dissabte (20.15 h) al Sud de France Arena de Montpeller. El pilot pierenc Toni Bou (Repsol Honda Team) hi arriba en plena forma després d'imposar-se fa una setmana a Sheffield, a Anglaterra, en una prova d'exhibició. El líder del Mundial espera continuar amb la seva ratxa de bons resultats amb un altre triomf que serveixi per ampliar la diferència respecte del segon classificat. Actualment, Bou té cinc punts d'avantatge respecte de Jaime Busto i vuit sobre el tercer classificat, Adam Raga.

«Hem començat molt bé el campionat i l'objectiu de l'equip i meu és mantenir aquest nivell, encara que en aquesta competició tot pot passar i qualsevol error es pot pagar car. Des de la prova de Vendee ens hem entrenat fort per a aquestes curses tan seguides que vénen ara. Esperem veure com construeixen els obstacles i que aquests siguin selectius per poder marcar les més diferències possibles».

La prova francesa s'iniciarà a 1/4 de 9 del vespre amb la presentació dels pilots. La final no és prevista fins a les 11 aproximadament.