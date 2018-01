Tres atletes del CAM i quatre del CAI participen demà en el prestigiós Cros d'Elgóibar

Cap de setmana atapeït de proves per als atletes de l'Avinent CA Manresa i del CA Igualada Petromiralles. Tres atletes del CAM (Toni Baños, Bethelhem Manzano i Miqui Riera) i quatre del CAI (Ayoub Ait Addi, Sergi Santamaria, Iman Beloua i Maria Súria) participaran demà en el Cros Internacional Juan Muguerza a Elgóibar, formant part de les respectives seleccions catalanes.

També demà, al Parc Catalunya de Sabadell, es correrà el campionat de Catalunya de cros curt per a clubs amb les dues formacions absolutes de l'Avinent, que tenen com a objectiu lluitar per les posicions que donen accés a l'estatal de cros de Gijón. També en aquest Cros de Sant Sebastià de Sabadell hi haurà una àmplia representació del club igualadí.

Els equips del CAM i del CAI seran en el català sub-20 per equips que tindrà lloc demà a la tarda al pavelló d'esports de Sabadell. També hi ha programat el campionat català de combinades i diversos controls a Sabadell i Mataró. També se celebra demà el campionat de marxa atlètica de Barberà del Vallès, la primera jornada del Critèrium de llançaments i la Mitja Mataró de Sitges.