El Barça visita Anoeta amb una Reial Societat en crisi

El líder de la LaLiga Santander, el FC Barcelona d'Ernesto Valverde, visita avui Anoeta, estadi d'una Reial Societat que no passa pel seu millor moment. Els txuri-urdin afronten el matx d'aquest vespre (20.45) immersos en una profunda crisi de resultats. Els homes d'Eusebio Sacristán, entrenador amb passat blaugrana, han sumat tres punts de quinze possibles en els cinc últims partits.

Totalment diferent és la situació d'un Barça que, després de vint-i-vuit partits oficials aquesta temporada, no coneix encara la derrota i té un còmode avantatge al capdavant de la classificació. Malgrat això, els de Valverde visiten un camp maleït per als blaugrana en les darreres temporades. I és que dels 84 duels disputats entre Reial Societat i Barça a Anoeta, els blaugrana només n'han guanyat 23, han cedit 29 empats i han perdut en 32 ocasions.

El repte més difícil



Així va titllar Valverde el duel davant la Reial Societat en la roda de premsa prèvia al partit. Entre d'altres, l'extremeny es va desfer en elogis cap al seu homòleg i va assenyalar que l'equip donostiarra té «molta qualitat i capacitat» per fer mal al seus homes, en el qual serà, per a Valverde, «el repte més difícil de la primera volta».

«Enguany, a la lliga, a la zona mitja no hi ha gaire diferències. Quan sembla que s'apropen a les posicions de descens, guanyen tres partits i s'apropen a les places europees. Tenen molta qualitat, capacitat per fer joc combinatiu, una pressió alta que augmenta contra el Barça i és un repte molt difícil», reconeix l'extremeny.

Pel que fa als resultats obtinguts dels blaugrana en les seves visites a Anoeta, el preparador culer va treure-li importància. «La veritat és que no hem parlat d'això. Tots som conscients dels precedents, és un rival amb un entrenador que coneix la casa a la perfecció, coneix el que ens pot fer mal i ens hem d'adaptar també a un camp que és molt ràpid», va dir Valverde.

«Si ho mirem amb perspectiva, a tot el món li costa guanyar allà i sempre se li ha donat malament a l'equip. Però això és parlar del passat; només queda escriure el futur», va recordar l'extremeny, que vol centrar-se en el partit que disputarà en un dels camps en què més li costa guanyar».

D'aquesta manera, el Barça afrontarà aquest vespre un repte exigent, el qual ha tingut poc temps per preparar-se.