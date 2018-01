El Breogán perd amb el cuer Ourense mentre que el Prat i l'Oviedo guanyen

El partit a Ourense era un repte difícil per al Cafés Candelas Breogán. Partit de rivalitat regional contra un cuer de la LEB Or que enllaçava dues victòries consecutives davant l'Iberostar Palma i el Levitec Osca. Els de Lugo van fracassar en el seu intent d'assaltar el Pazo dos Deportes Paco Paz i van cedir per dotze punts (79 a 67). Tot i finalitzar el primer quart amb un migrat avantatge al marcador (12 a 16), al segon, el líder va encaixar un duríssim parcial de 29 a 17 que deixava un marcador al descans de 41 a 33. A més, el Breogán va perdre per dos punts els competits tercer i quart períodes. Daniel Trist (amb 18 punts i 9 rebots) i Rokas Uzas (16 punts i 8 rebots) van ser els puntals del triomf de l'Ourense. Emir Sulejmanovic (17 punts i 11 rebots) va ser l'únic jugador solvent del CB Breogán. Salva Arco només va anotar 5 punts. Per la seva part, el CB Prat va imposar-se per un ajustat 78 a 76 a l'Iberostar Palma i suma un triomf més que l'ICL Manresa. Emanuel Cate va fer una increïble valoració (43), gràcies als 20 punts anotats i els 18 rebots capturats. A Oviedo, els de Carles Marco també van encaixar un parcial advers al primer quart (15 a 26), però van reaccionar i van imposar-se en els altres tres amb claredat per sumar sense angoixes el dotzè triomf de la temporada (86 a 70).