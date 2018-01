Un Cadí coral i centrat passa per damunt d'un Al-Qazeres desdibuixat

El Cadí la Seu va passar per sobre d'un desconegudíssim Al-Qazeres. Només algunes individualitats de Shayla Cooper i, sobretot, de Brooque Williams van intimidar –i només una mica– les urgellenques, que van aconseguir la victòria més plàcida fins ara de la temporada. Molt més intenses i encertades, van anar ampliant les diferències quan i com van voler. Les extremenyes no van estar mai a l'altura del partit. I bona prova d'això, per exemple, n'és que van perdre 22 pilotes, només van forçar dos tirs lliures, que a més a més van errar, i només van arribar a 20 de valoració al final del matx (per 84 del Cadí).

Les de la Seu van aferrar-se a l'encert inicial de Shereesha Richards per passar al davant, obrir els primers forats en el marcador i sempre més comandar el partit, marcant sempre el ritme que més els va convenir davant un rival erràtic, descentrat i sense grapa. Amb triples de sort com el que serviria a Mehryn Kraker per posar el 37-20 poc després del descans i jugades de mèrit producte de les recuperacions de pilota, les urgellenques només van haver d'anar ampliant les distàncies. Si no havien dominat prou durant els 30 minuts primers amb el joc coral que sol ser habitual –i amb Richards, Kraker i Caitlyn Ramirez en aquesta ocasió com a més destacades–, en el darrer quart un parcial de 23 a 10 va acabar de completar una magnífica victòria de la Seu.

Un triomf que permet distanciar-se, justament, d'un rival directe i arribar a l'aturada per la Copa de la Reina mirant cap als llocs de play-off, més que mai en aquest curs.