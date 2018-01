El Chelsea cedeix dos punts més contra el Leicester (0-0)

El Chelsea d'Antonio Conte, rival del Barça als vuitens de la Champions, va desaprofitar una nova ocasió per posar pressió al Manchester United en la lluita per la segona plaça de la lliga. La primera, en mans del City, és una aspiració que sembla quasi impossible avui dia. Els londinencs van empatar a zero a casa amb el Leicester City.

D'altra banda, la jornada d'ahir a la lliga anglesa es va completar amb la golejada del Tottenham a l'Everton (4-0), la victòria del West Ham a Huddersfield (1-4), del Crystal Palace davant el Burnley (1-0), del West Bromwich contra el Brighton (2-0), i els empats entre Newcastle i Swansea (1-1), i Watford i Southampton (2-2).