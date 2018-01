Gerard Farrés és dotzè en una etapa que guanya Joan Barreda

La setena etapa del Ral·li Dakar, una jornada maratoniana de 727 km amb una especial cronometrada de 425 km, no va ser del tot favorable per al pilot manresà Gerard Farrés (KTM), que va finalitzar la jornada en dotzena posició, a més de vint minuts del vencedor, Joan Barreda. Aquesta classificació permet a Farrés mantenir el novè lloc a la general, però el situa a 33 minuts i 27 segons del primer, Adrien van Beveren.

El castellonenc Joan Barreda va sumar ahir la seva tercera victòria parcial en aquesta edició del Dakar. Aquest fet li va permetre pujar fins al tercer lloc de la general, a només 4 minuts i 45 segons del nou líder. Però Barreda va patir una caiguda, en què es va lesionar al genoll esquerre. Anit havia d'avaluar els danys soferts i si li permetrien continuar en la prova. Van Beveren va recuperar la primera posició a la classificació, en detriment de l'argentí Benavides.

Armand Monleón va mantenir la seva habitual regularitat i va cloure l'etapa en una ressenyable dissetena posició. L'anoienc manté el vint-i-sisè lloc a la general. Per la seva part, Nandu Jubany va finalitzar en una meritori cinquanta-quatrena posició.

Carlos Sainz va erigir-se com a gran protagonista en cotxes. El madrileny va imposar-se en l'èpica etapa, amb un temps de 4 hores 49 minuts i 26 segons, seguit del francès de Villiers, a més de dotze minuts, i de Nàsser al-Attiyah, a més de catorze. Stéphane Peterhansel va creuar la línia d'arribada molt endarrerit, a 1 hora, 47 minuts i 56 segons, després de quedar aturat durant més d'una hora.

Aquest dos fets permeten a Sainz situar-se líder de la general, seguit per Nàsser al-Attiyah, a 1 hora, 11 minuts i 29 segons, i per Stéphane Peterhansel, a 1 hora, 20 minuts i quaranta-sis segons. En tancar l'edició, l'olianenc Isidre Esteve encara no havia arribat a la població d'Uyuni.