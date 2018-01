Els jugadors van sortir tocats amb la derrota a Càceres

? La derrota de divendres a Càceres va ser de les més dures de la temporada, fins i tot més que algunes com la d'Oviedo a principi de desembre, l'última fins ara. Els jugadors van sortir amb cares molt llargues del vestidor, conscients que no havien pogut corroborar la seva candidatura a continuar perseguint el Breogán i per haver perdut a una pista difícil, però davant d'un conjunt que tenia dues baixes i mitja, ja que Rakocevic jugava tocat. A sobre, en acabat, van tornar cap a casa amb autocar i van arribar a altes hores de la matinada.