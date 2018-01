L'Igualada HC no supera el Lleida i és eliminat a la Cers

Els arlequinats van arribar a la capital de la terra ferma amb un gol d'avantatge després que a l'anada s'haguessin imposat a les Comes per 4 a 3. Ahir a la pista del Lleida ho van intentar, però el resultat final va ser advers als interessos dels arlequinats i van haver d'acomiadar-se de la competició. Els homes d'Albert Folguera van començar a marcar gols atenuant el bon començament dels igualadins. Primer, Dario Gímenez, al minut 15, va encertar un penal absurd en contra dels de l'Anoia, i finalment trencava l'empat Bruno di Benedetto amb el segon gol, que va aprofitar una errada defensiva clara dels arlequinats, ja que van deixar el jugador del Lleida sol davant de la porteria.

Els útims minuts del primer temps van ser força complicats i el descans va arribar com l'aigua del Carme per als homes de Fer-ran López, que necessitaven aturar el joc. A la segona part les coses no van sortir segons les previsions de Ferran López i un tercer gol dels locals, de Joan Cañellas, posava contra les cordes els interessos dels igualadins. Tety Vives va aprofitar un penal absurd, aquest cop en contra del Lleida, per marcar el primer gol dels igualadins, fet que va suposar una glopada d'aire.

Els homes de Ferran López van aprofitar el nerviosisme dels locals per imposar-se, però va ser un miratge. Ahir els jugadors no van connectar amb el partit, els va faltar maduresa i calma. Bruno di Benedetto va marcar el seu segon gol al minut 36, que va frenar la sobreactuació dels arlequinats.