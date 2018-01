Nacho Martín, reforç de luxe per a l'ICL

La reacció després de la derrota decebedora a Melilla ha estat immediata. Els jugadors ho van conèixer després del partit i ahir ho va donar a conèixer Gigantes abans que el club n'informés. L'ala pivot val·lisoletà Nacho Martín, de 34 anys, s'incorporarà a partir de demà a l'ICL Manresa, un equip que va quedar molt tocat després de la dura derrota de divendres a Càceres, fet pel qual el director esportiu, Román Montañez, ha volgut buscar una revulsiu. Martín és un jugador solvent, amb una llarga experiència a la lliga ACB, que pot aportar molt si s'ha recuperat bé de la lesió que va patir l'any passat a Andorra. El contracte amb els bagencs és fins a final de temporada.

De fet, Martín va reaparèixer divendres. Va ser en el duel que va enfrontar l'equip de la seva ciutat, el Carramimbre Valladolid, i el Levitec Osca, que va acabar amb triomf dels castellans per 83-75. Va anotar set punts. Dies enrere, a través de les xarxes socials, havia expressat els seus laments perquè, quan es va lesionar a Andorra del turmell esquerre, una afectació li provocava inestabilitat a l'articulació. Segons ell «un metge em va operar malament. Ara, un altre ho ha fet bé. Arrenco des de zero».

El jugador es va entrenar amb el Valladolid i va arribar a un acord per jugar-hi fins que rebés una oferta superior. Aquesta ha estat la del Manresa.



Llarga trajectòria

Martín té una dilatada experiència a la lliga ACB. Es va formar a les categories inferiors del Valladolid i del Barça, i després va actuar al Badajoz, el Calp i el Bruesa, a la LEB. Va debutar a l'ACB amb el Granada i, després d'un pas per la segona categoria amb el CAI Saragossa, va tornar a l'elit amb el Valladolid. Els darrers anys ha estat al Gran Canària, l'Estudiantes i el MoraBanc Andorra. La temporada passada va ser dolenta per a ell, ja que una lesió al turmell esquerre el va obligar a passar pel quiròfan i dir adéu a la temporada abans d'hora. Martín va coincidir amb l'actual director esportiu de l'ICL, Román Montañez, la temporada 2012-13. Per tant, es coneixen bé.

L'arribada de Nacho Martín provoca que l'ICL Manresa disposi ara d'onze jugadors amb fitxa del primer equip, a més de Dani García, que ha tingut molts minuts per la baixa de Gintvainis. El jugador val·lisoletà completarà un joc interior amb cinc homes, dels quals qui té tots els números per caure de la rotació és Javi Mugica. El lleonès és qui compta menys per Aleix Duran i qui té un joc més semblant al nou fitxatge, que s'haurà de combinar prop de la zona amb Hamilton, Trias i Sakho. Martín ha d'aportar, en cas que estigui recuperat de la lesió, potència i rebot, a part d'un més que aprofitable tir de mitjana i llarga distància.



Ens pot ajudar molt

Un cop fet oficial el fitxatge de Nacho Martín pel conjunt manresà, Román Montañez va parlar del que pot aportar aquesta nova incorporació a l'equip. Segons el director esportiu, «se'ns va presentar l'oportunitat del seu fitxatge després d'una llarga absència per una lesió. És un jugador que ens ha de donar un salt de qualitat per la seva experiència». Pel que fa al seu estil de joc, ben conegut per l'afició manresana de les vegades que el basquetbolista ha visitat el Nou Congost, segons Román Montañez, «obre el camp, juga molt bé amb la pilota i sense ella, té bon tir exterior i ens pot anar molt bé per al tram final de la temporada».

El club encara no va explicar si presentaria Martín o ja s'incorporaria als entrenaments aquest dilluns per tal de preparar el partit de diumenge que ve davant del Melilla a casa.