El Nàstic obté una victòria treballada davant del Manacor

El Gimnàstic de Manresa juvenil va trencar una mala dinàmica de quatre partits sense conèixer la victòria després d'imposar-se a un bon Manacor per un ajustat i treballat 2-1. El conjunt entrenat per Ferran Costa va aprofitar millor les seves ocasions per superar un equip rival que va lluitar fins al darrer moment de l'encontre.

L'equip local va sortir molt enxufat damunt del terreny de joc i Gassan, al minut 3, va aprofitar una centrada per la dreta per superar la sortida en fals del porter balear per posar l'1-0. Ambdós equips van continuar disputant un duel molt anivellat, tant en intensitat com en el joc. Al minut 20, el jugador local de Sande va aprofitar un rebuig a la frontal de l'àrea per posar més distància en el marcador amb el 2-0. L'equip de les illes va aconseguir marcar el 2-1 en l'últim minut just abans del descans, després que el jugador local Bas es marqués de cap en pròpia porteria, 2-1. A la represa els visitants van lluitar però van topar davant d'un Gimnàstic que va saber mantenir l'avantatge.