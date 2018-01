El Vila-real agreuja la crisi blanca i deixa mut un incrèdul Bernabéu

El Vila-real va obtenir la primera victòria de la seva història al Santiago Bernabéu, gràcies a un solitari gol de Pablo Fornals als últims instants del partit, el qual agreujava encara més la crisi d'un Madrid sense punteria ni idees a la segona part. Si el Barça guanya avui a Anoeta, es distanciarà a 19 punts dels blancs.

Fornals va deixar mut el Bernabéu a tres minuts del final amb un gol que condemnava el Madrid a la quarta derrota de la temporada en lliga. La manca de punteria i el col·lapse en atac van penalitzar un cop més els homes de Zinedine Zidane, que afrontaran molt tocats els quarts de final de la Copa del Rei i l'eliminatòria de vuitens de la Champions davant el París Saint-Germain francès.



Una segona part per oblidar

Sota un cel gris, metàfora que definia perfectament l'estat anímic dels blancs, els de Zidane van sortir amb les idees més clares que en partits anteriors. El primer temps va concloure amb bastantes ocasions no aprofitades dels locals i amb polèmica per un gol anul·lat a Gareth Bale. Però, amb tot, els dubtes van tornar a la segona part.

Un cop més aquesta temporada, el Madrid es va quedar sense idees. Situació que els va portar a abusar de pilotes penjades a l'àrea per part dels laterals, que refusaven amb facilitat els defenses grocs. Per tal de trobar alguna solució al joc estancat, Zidane va donar entrada a Marco Asensio i Lucas Vázquez quan faltaven vint minuts per al final. Malgrat això, els canvis no van tenir efecte.

Finalment, els pitjors pronòstics es van complir al bàndol local, i, quan faltaven tres minuts per al final, Ünal va tenir un mà a mà davant Keylor Navas que va errar, però el refús va caure a les botes de Fornals, que no va perdonar a porteria buida per donar la victòria al seu equip. Una diana que, a més, va obrir la caixa dels trons del Bernabéu contra el seu equip.